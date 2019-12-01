Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

20 декабря в международном выставочном центре «Екатеринбург - ЭКСПО» состоялась торжественная церемония вручения партии новых автомобилей свердловскому гарнизону полиции. В распоряжение стражей порядка поступили 57 патрульных машин марки Лада Веста для дорожно-постовой службы ГИБДД, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.На мероприятии присутствовали губернатор области Евгений Куйвашев, начальник Главного управления МВД генерал-майор полиции Александр Мешков, руководители структурных подразделений главка и территориальных ОВД Среднего Урала, первые лица муниципальных образований, депутат Госдумы Игорь Торощин и другие почетные гости.Генерал Мешков поблагодарил губернатора за оказанную поддержку.По словам полковника Горелых, по настоящему новогодний подарок получили 32 подразделения ГИБДД.Такой же сюрприз в этот день ожидал и Минздрав области. Губернатор вручил людям в белых халатах 36 карет скорой помощи и шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.