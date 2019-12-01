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21:12 | 20.12.2019

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

20 декабря в международном выставочном центре «Екатеринбург - ЭКСПО» состоялась торжественная церемония вручения партии новых автомобилей свердловскому гарнизону полиции. В распоряжение стражей порядка поступили 57 патрульных машин марки Лада Веста для дорожно-постовой службы ГИБДД, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста


На мероприятии присутствовали губернатор области Евгений Куйвашев, начальник Главного управления МВД генерал-майор полиции Александр Мешков, руководители структурных подразделений главка и территориальных ОВД Среднего Урала, первые лица муниципальных образований, депутат Госдумы Игорь Торощин и другие почетные гости.

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста


Генерал Мешков поблагодарил губернатора за оказанную поддержку.

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста


По словам полковника Горелых, по настоящему новогодний подарок получили 32 подразделения ГИБДД.

Такой же сюрприз в этот день ожидал и Минздрав области. Губернатор вручил людям в белых халатах 36 карет скорой помощи и шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста

Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста


Фото: В. Н. Горелых

© «Вечерние ведомости»

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