Пришел всего один депутат: в Екатеринбурге сорвалось заседание по вопросу о размещении киосков

20:27 | 20.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

В уральской столице сорвалось внеочередное заседание экономической комиссии по вопросу размещения киосков. На совещание пришел всего один депутат Григорий Вихарев, глава комитета по товарному рынку Елена Чернышева и несколько предпринимателей.



Как передает портал JustMedia.ru, депутат считает, что так подчиненные Александра Высокинского могут подставить своего начальника, ведь новая схема размещения киосков должна быть принята до конца 2019 года, край – до середины января 2020 года.



«Если администрация просит собрать внеочередное заседание, то ответственность за сбор кворума лежит на них. Я, как председатель комиссии, известил всех коллег. Но, как и предполагалось, все они уже разъехались по отпускам. Этот документ нужен мэрии, а затягивание его рассмотрения и сегодняшняя ситуация только подтверждает то, что главу города подставляют ответственные за этот вопрос подчиненные», –цитирует Вихарева JustMedia.ru.

Таким образом, принять до Нового года документ в администрации не успеют.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»