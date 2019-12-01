Власти вернули горожанам газету «Вечерний Екатеринбург»

19:40 | 20.12.2019

Фото: walknride.ru

Газета «Вечерний Екатеринбург» вновь начнет издаваться в печатном варианте. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 2 декабря подписал с учредителем договор о переходе издания в ведение муниципалитета.



Напомним, что газета перестала выходить в печать в начале 2019 года. С тех пор мэр города неоднократно говорил, что горожанам нужна «Вечерка».



«Градоначальник подчёркивал: у екатеринбуржцев есть потребность в регулярном выпуске качественной газеты, и обязанность муниципалитета – качественно информировать граждан о жизни мегаполиса», - говорится в сообщении пресс-службы администрации города Екатеринбурга.



Добавим, что газета «Вечерний Екатеринбург» начала издаваться 31 декабря 1957 года, тогда она называлась «Вечерний Свердловск». Издание считалось главным информационным рупором уральской столицы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»