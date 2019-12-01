В Свердловской области будут судить женщину-адвоката, пойманную за рулем в нетрезвом состоянии

18:30 | 20.12.2019

Фото: vcatuva.ru

В Березовском состоится суд над женщиной-адвокатом, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения. Свердловчанка была за рулем в нетрезвом состоянии, об этом рассказали в региональном СУ СКР.



Согласно данным следствия, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности. Тогда она отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В этот раз от освидетельствования она не отказалась, но оно показало неутешительный результат: свердловчанка ездила за рулем пьяной.



Согласно санкциям статьи 264.1 УК РФ, подсудимой грозит до двух лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»