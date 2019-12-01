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18:30 | 20.12.2019
Фото: vcatuva.ru
В Свердловской области будут судить женщину-адвоката, пойманную за рулем в нетрезвом состоянии
Согласно данным следствия, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности. Тогда она отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В этот раз от освидетельствования она не отказалась, но оно показало неутешительный результат: свердловчанка ездила за рулем пьяной.
Согласно санкциям статьи 264.1 УК РФ, подсудимой грозит до двух лет лишения свободы.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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