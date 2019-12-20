Пробки и ДТП: в Екатеринбурге образовались 10-балльные заторы

18:13 | 20.12.2019

Фото: «Яндекс.Пробки»

В уральской столице образовались 10-балльные пробки. Ситуация на дорогах также осложняется многочисленными авариями.



Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на данный момент сильные заторы образовались на улицах Карла Либкнехта, Ленина, 8 Марта, Куйбышева, Московской, Машинистов, Малышева, Восточной, Комсомольской, Шаумяна, Халтурина, Амундсена и других улицах города.



Аварии произошли на проспекте Космонавтов, Серовском тракте, Старых Большевиков, Восточной, Объездной, Февральской Революции и Бакинских Комиссаров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»