Свердловские врачи и полицейские получили новые спецмашины

18:00 | 20.12.2019

Фото: Алексей Колчин

Сегодня, 20 декабря, полицейским и врачам Свердловской области передали 57 патрульно-постовых машин Lada Vesta, 36 карет скорой помощи и шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Церемонию вручения новых автомобилей провел глава региона Евгений Куйвашев.



В департаменте информполитики губернатора сообщили, что кроме средств передвижения на средства областного бюджета в этом году для свердловской полиции закупили также и другую технику, например, средства связи.



Новые кареты скорой помощи отправятся в Ивдель, Алапаевск, Нижние Серги, Нижнюю Туру, Новую Лялю, Тавду и другие муниципалитеты Свердловской области. А шесть машин, две из которых оснащены неонатальным оборудованием, губернатор передал Территориальному центру медицины катастроф.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»