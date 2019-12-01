В Екатеринбурге рядом с Ледовым городком будут работать четыре бесплатные парковки

17:37 | 20.12.2019

Фото: мэрия Екатеринбурга

Рядом с главным Ледовым городком Екатеринбурга будут работать пять платных парковок и четыре бесплатных. Рассказываем, где именно можно будет оставить автомобиль в новогодние праздники.



Бесплатный парковки:



- на нечетной стороне улицы 8 Марта;

- на улице Антона Валека;

- на четной стороне Вайнера;

- вдоль переулка Химиков.



Платные парковки:



- подземный паркинг ТЦ «Пассаж»;

- на улице Попова;

- на четной стороне улицы 8 Марта от проспекта Ленина до Малышева;

- на нечетной стороне улицы Вайнера;

- на улице Бориса Ельцина.



Напомним, что Ледовый городок 2020 откроется в столице Урала уже 27 декабря. В этом году тема городка – 200-летие Антарктиды.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»