Более 100 кг морепродуктов неизвестного происхождения выявили уральские таможенники

Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с Россельхознадзором выявили на оптовых базах Екатеринбурга морепродукты неизвестного происхождения.На одной из торговых точек таможенники обнаружили 43 кг красной икры. На другой – 55 кг креветок и 15 кг крабов.Ни на один из товаров у предпринимателей не было документов, подтверждающих происхождение и безопасность морепродуктов. Поэтому представители Россельхознадзора приняли решение уничтожить все морепродукты, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.