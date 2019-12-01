В свердловском поселке массово заболели дети

16:26 | 20.12.2019

Фото: yandex.ru/images

В стенах детского сада и школы свердловского поселка Мартюш произошла массовая вспышка заболеваний детей. По информации Накануне.RU, предположительно, ребят поразила кишечная инфекция.



Местные жители рассказали изданию, что данные учреждения переведены на карантин и закрыты для посещения. Возможно, причиной распространения заболевания стала неисправная канализация. «В поселке настоящая вонь. Канализация, на которую потратили 13 млн руб., не работает. Это одна из вероятных причин вспышки кишечной инфекции», - рассказал местный житель. Кроме того, судя по всему, информацию о происходящем на протяжении примерно месяца ответственные ведомства до общественности не доводили.



По оценкам собеседников Накануне.RU, в Мартюше пострадали от 100 до 400 детей. Часть из них госпитализировали, а другие продолжили лечение амбулаторно. В поселке, где проживают четыре тысячи человек, и прилегающей к нему деревне Брод численностью полторы тысячи человек работает всего один врач-педиатр. По данным жителей, именно по этой причине после вспышки инфекции поликлиника не справлялась с очередями.



Кроме того, по информации издания, после случившегося на больничный ушли также директора учреждений, а также слегли четыре няни, работавшие с дошкольниками.



Встревоженным родителям никто из них не стал ничего объяснять. Позднее на их телефоны стали приходить СМС-сообщения от поселковой администрации, в которых людей якобы просили не говорить ничего журналистам.



Первоначально карантин в садике и в школе продлили до 21 декабря. Однако теперь появилась информация, что школу откроют не раньше 23 декабря.



Главврач больницы поселка Наталья Вавилова не опровергла детские госпитализации, однако комментировать ситуацию не стал. Официальный комментарий Минздрава Свердловской области пока что получить не удалось.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»