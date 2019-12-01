В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-сотруднику Минагропрома. Его признали виновным во взяточничестве

15:59 | 20.12.2019

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге в Октябрьском районном суде Екатеринбурга вынесен приговор бывшему начальнику отдела регионального Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Александру Червякову за получение взяток за выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами без обучения и сдачи экзаменов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ему назначено наказание Червякову в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Червяков создал устойчивую организованную группу с распределением преступных ролей. Так, Червяков предложил своему знакомому вступить в группу, отведя ему роль директора образовательного учреждения, которое должно будет оформлять документы, являющиеся основанием для выдачи удостоверений за деньги.



В дальнейшем Червяков вовлек в данную группу внештатного инженера-инспектора отдела гостехнадзора, который также занимал должность мастера в вышеуказанном образовательном учреждении, то есть осуществлял непосредственное общение с потенциальными кандидатами на получение удостоверения. Он должен был подыскивать лиц, желающих за взятку незаконно получить документ.



Соучастники Червякова заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. Уголовные дела в отношении них уже рассмотрены судом с вынесением приговора.



Государственный обвинитель в судебных прениях просил суд назначить Червякову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн. рублей.



Червяков вину по предъявленному обвинению не признал полностью, пояснив, что к деятельности соучастников никакого отношения не имел, действовал в рамках своих служебных обязанностей и взятки от кого-либо не получал.



Отметим, что выйти на след Александра Червякова удалось в результате оперативной работы сотрудников ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу.

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