Экс-директор екатеринбургского Метростроя прокомментировал заявление президента о строительстве второй ветки подземки

15:51 | 20.12.2019

Юрий Дозорец, экс-директор Метростроя заявил, что слова президента Владимира Путина в ходе-пресс-конференции о том, что вопрос строительства метро в Екатеринбурге будет проработан с региональными властями, безусловно вселяют надежду.



По его словам, нигде в мире метро не строят за счет местных бюджетов.



«Везде его строят при помощи федерального центра. Где-то 100% финансирования составляет федеральный бюджет, где-то 50%, где-то 20%», – сказал он.



По его словам, предстоит решить вопрос с выбором технологии, закупкой нового оборудования.



«Технологии не стоят на месте, они сильно продвинулись вперед со времен строительства первой ветки метро. Наибольшее время при строительстве метро занимает прокладка перегонных тоннелей. Когда мы начинали строить метро в 80-х, то проходка шла в основном взрывным способом и ее скорость не превышала 30-40 метров в месяц. Когда купили тоннелепроходческий комплекс ВИРТ, скорость проходки стала 120-150 метров в месяц. Современные щиты идут и по 300 и по 500 метров в месяц. Эта скорость в 10 раз больше того, что было на старте. Хоть сама машина и дорогая, но за счет сроков строительства его себестоимость сокращается, так как снижаются сопутствующие затраты на откачку воды, проветривание, содержание выработок», – рассказал Юрий Дозорец.



Он считает, что сегодня необходимо определиться, какую линию строить в первую очередь: «вторую» – с ВИЗа на ЖБИ, или сразу начать с третьей – с Юго-запада и Академического в сторону Шарташа.

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