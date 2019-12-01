В Свердловской области производителя торфа оштрафовали за загрязнение окружающей среды

15:29 | 20.12.2019

Фото: medvestnik.ru

В Верхней Пышме за несоблюдение санитарных требований к административной ответственности привлекли МУП «Торфмаш». Как рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области, на предприятии не проводили мероприятия по снижению канцерогенной опасности производства, не занимались лабораторным контролем за качеством питьевой и горячей воды и почвы.



Кроме того, производитель не соблюдал требования к организации и проведению производственного контроля за атмосферным воздухом. Лабораторные исследования вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводились с нарушением установленной периодичности.



Санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами на предприятии также не соблюдались. Не были согласованы классы опасности отходов, отсутствовал техрегламент по условиям сбора и накопления отходов, а временное хранение 1 класса опасности осуществлялось с нарушением требований законодательства.



В результате после проверки МУП «Торфмаш» привлекли к административной ответственности по статье 6.3 и части 1 статьи 6.35 КоАП РФ. Сотрудникам предстоит устранить нарушения и выплатить штраф.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»