Полпред президента в УрФО поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

15:15 | 20.12.2019

Фото: пресс-служба Полномочного представителя Президента в УрФО

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поздравил руководство, личный состав и ветеранов с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации.



«Сегодня вы противостоите таким угрозам обществу и государству, как организованная преступность, коррупция, наркоторговля, экстремизм и терроризм. Ваша служба требует высочайшего профессионализма, мужества, стойкости и высоких моральных качеств», – сказано в обращении.

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