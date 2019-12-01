Специалисты признали, что здоровью пассажира, пострадавшего в ДТП с Владимиром Васильеым причинен тяжкий вред

14:57 | 20.12.2019

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Здоровью пассажира, который ехал вместе с Владимиром Васильевым и попал в ДТП на улице Малышева, был причинен тяжкий вред. К такому заключению пришли специалисты после судебно-медицинской экспертизы.



Кроме того, в заключении сказано, что на момент аварии пассажир Глеб Березкин был пьян.



Как передает портал Е1, по словам адвоката Александра Шумилова, к делу могут добавить ещё одну статью или новый пункт 264 статьи УК РФ.



Напомним, что сейчас пострадавший Глеб Березкин из-за полученных травм передвигается на костылях.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»