«Начнется коллапс». Уличные торговцы в Екатеринбурге с опаской ждут Нового года

14:27 | 20.12.2019

Первый квартал 2020 года в Екатеринбурге грозит омрачиться переделом рынка в сфере уличной торговли – мэрия «обнуляет» правила игры с владельцами нестационарных объектов, не успев принять необходимые нормативные акты. Попытку урегулировать ситуацию, которую искусственно создал заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, сегодня попытались члены комиссии по экономическому развитию, инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности городской думы.



Сегодня, 20 декабря, должно было состояться внеочередное заседание комиссии, на котором они планировали рассмотреть поправки к Положению об условиях размещения НТО, но не хватило кворума – большинство уже находятся в отпусках.



«Документы на 61 листе с правками по ОРВ (оценке регулирующего воздействия документа – Прим.ред.) поступили из администрации сегодня в 11.05 – за 55 минут до проведения заседания. Как мы можем ознакомиться с таким количеством поправок за меньше чем за час? Это халатное отношение к работе!» – прокомментировал депутат городской думы Екатеринбурга, председатель комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности ЕГД Григорий Вихарев.



По его словам, в случае, если глава Администрации Екатеринбурга Александр Высокинский обратится с просьбой повторно собрать комиссию, то депутаты пойдут на встречу, но высока вероятность сегодняшнего сценария.



Григорий Вихарев считает, что сложившаяся ситуация грозит неразберихой с договорами по размещению уличных павильонов в Екатеринбурге.



«Как работать с 1 января 2020 года предприниматели не знают. Неизвестно, как будут пролонгироваться договора. Владельцы НТО начнут в судебном порядке, в том числе через прокуратуру, исключать друг друга из схемы размещения нестационарных объектов», – рассказал Григорий Вихарев.



При этом следующее плановое заседание думы, в повестку которого можно включить этот вопрос, назначено лишь на 28 января, но нет никаких гарантий, что и там документ будет принят.



«У депутатов много вопросов к курирующему потребительский рынок заместителю главы Владимиру Боликову, качеству подготавливаемых документов, в том числе и к положению о размещении НТО. Ряд моих коллег не согласны с тем, то часть полномочий отдают районным администрациям,. Поэтому, я считаю, что шансов на принятие документа в январе нет. Начнется коллапс. В результате пострадает глава Александр Высокинский, хотя произошедшее недоработка его заместителя», – выразил свою точку зрения другой влиятельный депутат.

© «Вечерние ведомости»