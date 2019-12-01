До открытия ледового городка в центре Екатеринбурга осталась неделя

14:09 | 20.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

До открытия ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге осталась ровно неделя. Сегодня, 20 декабря, во время заседания оргкомитета по строительству площадки участники обсудили последние приготовления.



По словам подрядчика, строительство будет закончено в срок. Несмотря на теплый декабрь, ледовые скульптуры уже готовы. Следует напомнить, что 12 декабря в городе стартовал Международный фестиваль ледовых скульптур, победителя которого определят 25 декабря.



Отмечается, что к открытию готова полностью готова главная елка города. Строители также оборудовали горки, а сейчас занимаются установкой домиков для новогодней ярмарки.



Таким образом, ледовый городок к 27 декабря будет готов к открытию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»