В ликвидации сугробов в Свердловской области участвуют 414 спецмашин

13:23 | 20.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

На дорогах Свердловской области ликвидацией сугробов, появившихся после ночного снегопада, работают 414 снегоуборочных машин.



Как сообщает управление дорог Свердловской области, снегопад, начавшийся ночью на западе области, к утру уже достиг центральной и южной частей региона. Всю ночь техника боролась с природным явлением, а к утру на дороги вышли 414 спецавтомобилей, в числе которых, 196 комбинированных дорожных машин, 47 автомобилей с отвалом, 62 автогрейдера.



Синоптики прогнозируют окончание снегопада уже к сегодняшнему вечеру. Предполагается, что снежный покров может вырасти до восьми сантиметров в высоту. Однако для более точных данных на дорогах установлены 49 комплексных постов дорожного контроля, фиксирующих наличие снега и гололеда на проезжей части.



Департамент информполитики Свердловской области отмечает, что дорогами в области занимаются девять подрядных организаций и 1275 единиц техники.



Добавим, сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также свои замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»