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13:23 | 20.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

В ликвидации сугробов в Свердловской области участвуют 414 спецмашин

На дорогах Свердловской области ликвидацией сугробов, появившихся после ночного снегопада, работают 414 снегоуборочных машин.

Как сообщает управление дорог Свердловской области, снегопад, начавшийся ночью на западе области, к утру уже достиг центральной и южной частей региона. Всю ночь техника боролась с природным явлением, а к утру на дороги вышли 414 спецавтомобилей, в числе которых, 196 комбинированных дорожных машин, 47 автомобилей с отвалом, 62 автогрейдера.

Синоптики прогнозируют окончание снегопада уже к сегодняшнему вечеру. Предполагается, что снежный покров может вырасти до восьми сантиметров в высоту. Однако для более точных данных на дорогах установлены 49 комплексных постов дорожного контроля, фиксирующих наличие снега и гололеда на проезжей части.

Департамент информполитики Свердловской области отмечает, что дорогами в области занимаются девять подрядных организаций и 1275 единиц техники.

Добавим, сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также свои замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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