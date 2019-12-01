Из-за перестрелки в Москве ФСБ усилила меры безопасности в Екатеринбурге

13:07 | 20.12.2019

Фото: e1.ru

Этим утром в Екатеринбурге около здания УФСБ России по Свердловской области дежурят два экипажа ДПС.



Инспекторы ГИБДД запрещают любую остановку у здания ФСБ, а некоторые машины останавливают для проверки. Помимо прочего, перекрыта парковка у ТЦ «Европа».



О причинах повышенной меры безопасности не сообщают, но предполагается, что это связано со вчерашними событиями, произошедшими в столице России. Напомним, накануне вечером в Москве на Лубянке произошла перестрелка у главного офиса ФСБ России: погиб один сотрудник ФСБ, были ранены еще пять человек, один из которых – гражданский.



Телеграм-канал BAZA сообщает, что особые меры безопасности в зданиях ФСБ и МВД введены по всей стране, попасть в здания можно только по паролю.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»