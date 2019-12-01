На Урале осудили виновного в смерти двух младенцев

12:43 | 20.12.2019

Фото: yandex.ru

В Свердловской области осудили 49-летнего виновника ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе два полугодовалых младенца.



Напомним, инцидент произошел 3 января 2019 года на участке между селом Николо-Павловское и городом Алапаевском. Водитель грузовика Freightliner превысил скорость, в результате чего полуприцеп большегруза занесло на встречную полосу. В итоге полуприцеп столкнулся с «ВАЗ-21120», в котором находились пять человек, в том числе младенцы.



Легковой автомобиль вылетел в кювет. В результате инцидента на месте происшествия скончались водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении. Спустя непродолжительное время погибли и полугодовалые младенцы. Мать детей получила телесные повреждения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, пригородный городской суд признал водителя большегруза виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



Обвиняемому грозит пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права на управление транспортными средствами на три года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»