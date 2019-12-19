В Свердловской области осудили псевдостроителя бань

12:16 | 20.12.2019

Фото: rusptg.com

На Урале вынесли приговор ранее не судимому жителю Каменска-Уральского, похитившему миллионы рублей под видом строительства бань и домов. Будучи владельцем компании, он заключал договоры на постройки, которые и не собирался реализовывать.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимый был единственным учредителем и директором ООО «Альфа-Строй», ведущей свою деятельность с 2015 года. Фирма «занималась» постройкой малоэтажных зданий и сооружений, также торговлей стройматериалами. Однако за время существования организации в ней не появились ни строительная техника, ни материальная база, ни даже работники.



В 2015-2016 года «Альфа-Строй» заключила 8 договоров. Деньги отдавались виновному либо при подписании документа, либо через незначительный промежуток времени. После получения оплаты за выполнение заказа подсудимый не исполнял свои обязательства и пропадал из поля зрения заказчика. Из многочисленных обращений в суд деятельность компании пришлось прекратить в 2017 году.



В тот же год знакомый подсудимого создал организацию ООО «Стройкомфорт», ведущую аналогичную деятельность. По факту руководителем организации являлся уже имевший в этой сфере опыт экс-владелец «Альфа-Строя». За 2017-2018 года было заключено еще девять договоров. Мошенники действовали по той же схеме.



В результате махинаций подсудимому удалось украсть порядка шести миллионов рублей. От его деятельности пострадали 22 человека.



Суд признал жулика виновным в совершении 17 преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество» и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»