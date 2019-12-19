Мотивацией для выплаты долга Екатеринбургской организацией стало ее появление на сайте приставов

11:47 | 20.12.2019

Фото: yandex.ru

Кировский районный отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство о взыскании задолженности с одного из акционерных обществ города Екатеринбурга.



Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, сумма задолженности составила пять миллионов рублей. Судебный пристав-исполнитель уже арестовал счета в банках и вынес постановления о запрете на регистрацию 13 транспортных средств должника, в том числе двух «КамАЗов», четырех «МАЗ» и автобуса.



Несмотря на вышеперечисленное, организация погасила долг только после попадания АО на сайт судебных приставов. Данный фактор не позволяет должнику участвовать в ряде тендеров, а также продавать часть транспортных средств.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»