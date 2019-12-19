В Екатеринбурге тестируют Рунет

11:28 | 20.12.2019

Фото: online47.ru

Накануне вечером жители столицы Урала не смогли посетить иностранные сайты, в том числе Facebook и YouTube.



Как сообщает ЕАН, предположительно это связано с тестированием Рунета. Читатели издания сообщают, что зайти на подобные сайты удавалось только через Tor Browser и VPN.



Напомним, 23 декабря по всей стране пройдут учения по устойчивости Рунета, в которых примут участие операторы сотовой связи, сотрудники ФСБ и министерство обороны.



Согласно закону о «суверенном Рунете», вступившим в силу 1 ноября, операторы сотовой связи обязаны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. Однако президент России Владимир Путин заверил, что суверенитет российского интернета заключается в наличии собственных ресурсов, а не на запрете иностранных.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»