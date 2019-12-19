Новости дня
11:28 | 20.12.2019
Фото: online47.ru
В Екатеринбурге тестируют Рунет
Как сообщает ЕАН, предположительно это связано с тестированием Рунета. Читатели издания сообщают, что зайти на подобные сайты удавалось только через Tor Browser и VPN.
Напомним, 23 декабря по всей стране пройдут учения по устойчивости Рунета, в которых примут участие операторы сотовой связи, сотрудники ФСБ и министерство обороны.
Согласно закону о «суверенном Рунете», вступившим в силу 1 ноября, операторы сотовой связи обязаны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. Однако президент России Владимир Путин заверил, что суверенитет российского интернета заключается в наличии собственных ресурсов, а не на запрете иностранных.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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