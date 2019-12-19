Свердловская прокуратура заблокировала сайты, на которых продавались дипломы об окончании учебных заведений

11:10 | 20.12.2019

Фото: magadanpravda.ru

Прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга выявила три сайта, на которых продавались дипломы об окончании высших и средне-специальных учебных заведений.



Информация о продаже документов государственного образца находилась в свободном доступе, с учетом того, что законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за распространение такого рода «товара».



Отметим, что незаконное приобретение или сбыт официальных документов, за их подделку и использование влечет за собой уголовную и административную ответственности в соответствии со ст. ст. 324, 327 УК РФ и ст. 19.23 КоАП РФ. Что значит, что информация, размещенная на данных сайтах, подталкивает граждан к совершению преступления.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в суд направлены административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению в РФ и включению данных сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.



Суд требования прокуратуры удовлетворил. Данные решения были направлены в Роскомнадзор. Тройка запрещенных сайтов заблокирована.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»