На Объездной в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля

10:44 | 20.12.2019

Фото: e1.ru

Утро на Урале началось с большого количества ДТП, а авария на Объездной стала рекордной по количеству участников на данный момент.



Между Амундсена и Серафимы Дерябиной столкнулись три автомобиля марки Peugeot и одна Toyota Corolla.



Сообщается, что водитель Peugeot 308 не справилась с управлением автомобиля на заснеженной дороге, в результате чего ее развернуло на 180 градусов. Муж автолюбительницы, ехавший следом на Peugeot 408, по инерции врезался в машину супруги.



Когда супруги решили выйти из своих авто для оценки повреждения, в один из автомобилей влетела Toyota Corolla. В результате столкновения нового участника инцидента отбросило на объезжавший аварию Peugeot 4008, который в последствии развернуло.



Очевидцы сообщают, что в череде столкновений хозяйку Peugeot 308 перебросило через ее автомобиль. В результате женщина получила сотрясение мозга и потерю нескольких зубов. Однако она отказалась от госпитализации, чтобы оформить ДТП. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что обстоятельства инцидента выясняются, но о пострадавших информации нет.



Отметим, что аварии также произошли близ Таганского ряда, на пересечении ЕКАДа и Серовского тракта, на улицах Таватуйской, Малышева, Декабристов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»