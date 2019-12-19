Школьники Екатеринбурга стали виновниками двух ДТП

10:22 | 20.12.2019

Фото: e1.ru

Накануне вечером школьники, перебегающие дорогу в неположенном месте, стали участниками двух ДТП. Одно из них произошло в 17:00 центре города, другое – на Вторчермете в 18:00.



Первое происшествие произошло на улице Карла Маркса, 66. Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщает, что 11-летний мальчик выбежал из-за стоящих на обочине автомобилей. Водитель ВАЗ-2112, двигавшийся по улице Карла Маркса в сторону Мичурина, применил экстренное торможение, но из-за погодных условий оно оказалось не таким уж и экстренным – автомобиль сбил ребенка. Мальчика госпитализировали с диагнозом «сотрясение мозга», но после осмотра отпустили домой.



Вторая авария случилась на Вторчермете, на улице Военной, 6. Десятилетняя девочка устроила водителю Subaru Forester сюрприз, выбежав на проезжую часть из-за автобуса. Как и в предыдущем случае, экстренное торможение не сработало и автомобиль сбил ребенка. Нарушительницу ПДД госпитализировали и после осмотра отправили домой.



ГИБДД по Екатеринбургу убедительно просит родителей провести с детьми беседу о правилах дорожного движения и последствиях их нарушения. Погодные условия не позволяют водителям избежать инцидентов в полной мере.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»