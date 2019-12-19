В столице Урала снова пробки из-за непогоды

10:01 | 20.12.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Ранее утро в Екатеринбурге вновь отметилось большим количеством пробок на дорогах. Виной затрудненному движению стал снегопад.



Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает сложность ситуации на улицах города в восемь баллов. Особо затруднено движение на улицах Серафимы Дерябиной, Московской, Гурзуфской, Репина, Малышева, Ленина, Космонавтов.



Напомним, ранее ГУ МЧС России по Свердловской области извещало о непогоде и надвигающихся в регион метели и сильных снегопадов. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость, допустимую в данных погодных условиях.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»