В Свердловской области сгорел частный дом

09:45 | 20.12.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в городе Верхняя Салда на площади 80 квадратных метров сгорел частный дом.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, повреждены надворные постройки, сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 23:10 по местному времени. На место происшествия незамедлительно выехали 10 спасателей на трех спецмашинах. Полностью потушить пожар удалось к 01:11 по местному времени. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»