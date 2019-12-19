Свердловчане самостоятельно разыскивают тело утонувшего рыбака

09:26 | 20.12.2019

Фото: скриншот видео Интерра ТВ

В Нижнесергинском районе разыскивают Марселя Гильманова, утонувшего в реке Уфа. Близкие и родственники самостоятельно обыскивают реку и просят о любой помощи – от работ на месте до консультаций о подводных течениях Уфы.



Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября на реке Уфа близ села Шокурово автомобиль, в котором находился Марсель Гильманов с супругой Ляйсан, провалился под лед. Женщине удалось выбраться из автомобиля, однако ее муж так и не выплыл.



Ляйсан незамедлительно позвонила в службу спасения и друзьям, которые до приезда спасателей самостоятельно вели поисковые работы. Ночью специалисты вытащили автомобиль из-под воды, но тело погибшего обнаружить не удалось.



Специалисты вели поисковые работы на протяжении шести дней, как указано в законе. На протяжении этой недели, спасателям помогали и друзья вдовы – бурили лунки, опускали камеры под воду. Неравнодушные до сих пор ведут поиски.



Сейчас поисковые отряды объявили сбор добровольцев, готовых помочь чем угодно. Встреча назначена на 21 декабря 10:00 в селе Шокурово возле памятника.



Если вы готовы принять участие в поисках, предварительно позвоните по номерам 8-996-186-99-90, 8-950-640-24-95.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»