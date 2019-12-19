Новости дня
20:37 | 19.12.2019
Фото: rating.net.ua
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем работника органов безопасности
Губернатор напомнил, что сотрудники органов безопасности занимаются выполнением важной и ответственной миссии – охраной национальных интересов России и защиты её суверенитета и территориальной целостности.
На сегодняшний день Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области входит в число лучших территориальных подразделений ФСБ страны. За последние 2 года сотрудники выявили и пресекли около 30 преступлений террористической направленности.
Также Куйвашев поблагодарил сотрудников и ветеранов органов безопасности за отличную службу и надёжное обеспечение безопасности среднего Урала и её жителей.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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