Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем работника органов безопасности

20:37 | 19.12.2019

Фото: rating.net.ua

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности Российской Федерации с профессиональным праздником.



Губернатор напомнил, что сотрудники органов безопасности занимаются выполнением важной и ответственной миссии – охраной национальных интересов России и защиты её суверенитета и территориальной целостности.



На сегодняшний день Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области входит в число лучших территориальных подразделений ФСБ страны. За последние 2 года сотрудники выявили и пресекли около 30 преступлений террористической направленности.



Также Куйвашев поблагодарил сотрудников и ветеранов органов безопасности за отличную службу и надёжное обеспечение безопасности среднего Урала и её жителей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»