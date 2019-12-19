Свердловчанину, виновному в нарушении ПДД, из-за которого погибли 4 человека, назначили 5 лет колонии

20:20 | 19.12.2019

Фото: drive2.com

В Пригородном районе свердловчанину, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 4 человек, суд назначил 4 года колонии с лишением права управления транспортными средствами на три года, об этом сообщили в СУ СКР.



49-летний водитель грузовика «ФРЕЙТЛАЙНЕР CL 120 COLUMBIA» с полуприцепом вечером 3 января двигался по дороге «с. Николо-Павловское - г. Алапаевск» и превысил скорость до 97 км/ч. Из-за недостаточного контроля за движением транспортного средства мужчина допустил занос на встречную полосу, после чего столкнулся с ВАЗ-21120. В автомобиле ехали мужчина, женщина и двое малолетних детей. Все они погибли.



После сбора и закрепления доказательственной базы суд принял решение признать свердловчанина виновным в смерти водителя и пассажиров ВАЗ. Наказание мужчина будет отбывать в колонии-поселении.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»