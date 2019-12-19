После пресс-конференции президента Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что в Екатеринбурге появится вторая ветка метро

19:42 | 19.12.2019

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Евгений Куйвашев поделился своими впечатлениями от пресс-конференции Владимира Путина. Вторая ветка метро, по мнению главы Свердловской области, обязательно появится в Екатеринбурге.



«Владимир Владимирович справедливо заметил, что реализовать такой масштабный проект без помощи федерального центра практически невозможно. Глава государства сказал, что намерен проработать этот вопрос с нами. Со своей стороны мы также готовы максимально активно продолжить эту работу», - отметил Куйвашев в посте на своей страничке в Instagram.



В конференции Путин подчеркнул, что столица Урала является динамично растущим городом, которому необходимо развивать транспортную сеть.



«Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть!» - прокомментировал слова президента глава региона.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»