В микрорайоне Академический Екатеринбурга открылось новое здание детсада

18:44 | 19.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в микрорайоне Академическом сегодня, 19 декабря, состоялось открытие четвертого здания детского сада №43. Как рассказали в администрации города, новый корпус стал предновогодним подарком для горожан.



Новое здание занимает 4 тысячи 231 квадратный метр. В нем три этажа для 10 групп (250 мест). В детсаде есть музыкальный и спортивный залы с тренажёрами, на пищеблоке и в прачечной уже установлено новое современное оборудование. Также для учреждения приобретены удобная и нарядная мебель, книги, игрушки, развивающие пособия. Все здание оформлено в морском стиле.



Отметим, что с 23 декабря в здании откроются 4 группы кратковременного пребывания детей. А после праздников, с 9 января, в детском саду заработают все 10 групп.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»