В Чкаловском районе Екатеринбурга к Новому году откроются десять ледовых городков

18:26 | 19.12.2019

Фото: kulturarb.ru



Сразу 10 ледовых городков откроется в Чкаловском районе Екатеринбурга в преддверии Нового года, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.



Так, 20 декабря в 18:00 состоится открытие площадки на территории Дома культуры «Елизаветинский». Открытие новогодней елки в Полеводстве пройдет 21 декабря в 15:00, а 24 декабря откроется сразу 4 городка: в парке «Южный» в 18:00, на площадке ДК «Химмаш» в 15:00, в жилом районе Рудный в 12:00 и в поселке Шабровский в 16:00. Также 25 декабря в 16:00 горожан ожидает открытие площадки на территории школы №59 и 26 декабря в поселке Горный Щит в 12:00.



Добавим, что в каждом городке будут снежные скульптуры, новогодние елки и игровые зоны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»