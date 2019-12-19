ГУ МЧС: 20 декабря в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

17:27 | 19.12.2019

Фото: Владимир Мартьянов

В связи с сильным снегопадом 20 декабря в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве отметили, что из-за прогнозируемых синоптиками осадков возможны снежные заносы и ухудшение видимости на дорогах, а потому просят водителей воздержаться от поездок на автомобиле. Если это невозможно, спасатели просят двигаться только по большим дорогам и шоссе.



«Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности», — предупреждают в МЧС.



По данным Уралгидрометцентра, завтра в Свердловской области ожидается температура воздуха от -7 до -12 градусов, также прогнозируются сильный снег и метели.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»