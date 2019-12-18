Жители Екатеринбурга смогут привиться от гриппа в торговых центрах

16:53 | 19.12.2019

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С 19 по 24 декабря в торговых центрах Екатеринбурга будут работать пункты вакцинации от гриппа. Горожане смогут поставить прививку бесплатно, а для процедуры потребуется только два документа: полис и паспорт. Как сообщает Городской центр медицинской профилактики, решение об организации работы дополнительных прививочных бригад на территории столицы Урала приняло Управление здравоохранения.



Список дат и адресов пунктов вакцинации:



19 декабря:

ТЦ «Белка» с 15:00 до 19:00.



20 декабря:

ТЦ «Гранат» с 10:00;

ТРЦ «Гринвич» с 11:00;

ТЦ «Дирижабль» с 11:00 до 14:00;

ТЦ «Мегаполис» с 12:00 до 15:00;

ТЦ «Ботаника-Молл» с 14:00 до 17:00;

ТЦ «Сима-ленд» (улица Черняховского, 86 корпус 8) с 14:00 до 16:00;

ТЦ «Лента» (улица 22 партсъезда, 2) с 9:00 до 12:00;

ТЦ «Светлореченский» с 16:00 до 19:00.



21 декабря:

ТЦ «Лента» (улица 22 партсъезда, 2) с 9:00 до 14:00.



23 декабря:

ТЦ «Сима-ленд» (улица Черняховского, 86 корпус 8) с 14:00 до 16:00.



24 декабря:

ТЦ «Сима-ленд» (улица Черняховского, 86 корпус 8) с 14:00 до 16:00;

ТЦ «О'Кей» (улица Академика Шварца, 15) с 14:00 до 17:00.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»