72 % свердловчан смотрят «ОТВ»

16:30 | 19.12.2019

ВЦИОМ провел исследование среди жителей Свердловской области самых разных населенных пунктов от Екатеринбурга до отдаленных сел. Согласно исследованию, 87% опрошенных согласны с тем, что местные новости обязательно нужно освещать на региональном ТВ.



Свердловское ОТВ входит в десятку самых узнаваемых каналов Свердловской области, включая федеральные. Смотрят «Областное телевидение» 72% жителей Среднего Урала. На 2 % по сравнению с прошлым замером (2017 год) вырос уровень зрительского доверия к ОТВ, 52% среди тех, кто знает и смотрит региональные каналы, считают, что ОТВ лучше всех информирует о жизни Свердловской области. 36% зрителей готовы рекомендовать канал к просмотру другим жителям области.



Ответили респонденты и на вопрос о способе приема телесигнала. В среднем по Свердловской области 50% зрителей смотрят кабельное ТВ, 19% - спутниковое, вырвалось в тройку лидеров и Интернет-ТВ, 18%. Цифровое эфирное телевидение используют 15% опрошенных. Этот показатель существенно меняется при разбивке по типу населенного пункта. В деревнях и селах 56% зрителей используют спутниковое ТВ, цифровое эфирное ТВ – 20 %.



Опрос проводился 23-26 ноября 2019г. методом телефонного интервью CATI, в ходе которого было опрошено 1000 жителей Свердловской области.

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