Путин ответил на жалобы врачей из Екатеринбурга

16:23 | 19.12.2019

Фото: RT

На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал проблему с массовым увольнением врачей из-за низких зарплат и высоких нагрузок. На вопрос журналиста издания URA.RU о том, почему «система на самом деле не двигается», президент заявил: «Модель лучше не трогать, она развивается в целом удовлетворительными темпами. Уровень зарплат в медицине в целом выше, чем в других сферах. Показателям, которые мы ставили в 2012 году, он соответствует».



Путин согласился с тем, что проблема в разнице зарплат между главврачами и рядовыми сотрудниками больниц присутствует: «Надо смотреть внутрь самой отрасли. Увеличить тариф ОМС или внутри тарифа изменить что-то — но там нечего менять, 70% и так идет на зарплату. Тогда денег не останется ни на лекарство, ни на оборудование. Можно увеличить сам ОМС, но это ляжет на экономику и приведет к росту цен на товары и к инфляции. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам. Но ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных с работой в особых условиях — в праздничные, ночные часы».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»