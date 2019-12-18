Новости дня
15:58 | 19.12.2019
Фото: Отдел государственной рыбоохраны
На севере Свердловской области начальника следствия уволили за непресечение незаконной рыбалки
Согласно материалам служебной проверки, в период с 9 по 11 апреля 2019 года Батенев совместно с двумя гражданами находились на рыбалке на реке Лозьва. В ходе ловли рыбы указанные двое граждан использовали сети, но Батенев, являясь сотрудником полиции, не принял мер по пресечению их действий.
Случайными очевидцами данного факта стали сотрудники ГИБДД, находившиеся вне службы. Они сообщили о произошедшем в полицию, на место по сообщению о факте незаконной добычи рыбы и её перевозки выехали сотрудники ОП №20 МО МВД России «Серовский». Прибывшие полицейские разъяснили Михаилу Батеневу о поступлении сообщения о преступлении, однако последний проигнорировал их и скрылся на болотоходе по труднопроходимой местности, направившись в близлежащую деревню.
11 апреля, по прибытии в данный населенный пункт сотрудники следственно-оперативной группы заметили стоящих около болотохода Батенева и двух граждан, которые находились с ним на реке. Сотрудники полиции разъяснили причину их прибытия, однако Батенев, как руководитель следственного органа не оказал им содействия в изобличении лиц, причастных к незаконной добыче рыбы и документированию противоправных действий, покинув участок местности.
После произошедшего, ГУ МВД РФ по Свердловской области назначило служебную проверку. Поводом для её проведения стал рапорт начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области Валентина Зенкова. На основании заключения служебной проверки от 17.05.2019, которым установлены обстоятельства совершения Батеневым проступка, дискредитирующего и порочащего честь, достоинство и авторитет сотрудника органов внутренних дел, приказом от 04.06.2019 он был уволен.
Батенев, не согласившись с увольнением, обратился с исковым заявлением в Серовский районный суд с исковым заявлением. Одним из него аргументов стало то, что проведенной органом предварительного расследования проверкой его вина в совершении противоправных действий не установлена, в его действиях отсутствует состав уголовного преступления. Серовский районный суд отказал в удовлетворении его требований, решение оставлено без изменения Свердловским облсудом.
Напомним, что по информации пресс-службы Рыбоохраны Свердловской области во время задержания болотохода и досмотре транспортного средства было обнаружено: 856 особей язя, 4 окуня, 8 щук общим весом 920 кг. Сумма ущерба составила 437400 рублей. Так же в транспортном средстве находились запрещённые орудия лова (сети) в количестве 4 штук.
«При проверке личностей лиц находившихся в снего-болотоходе установлено, что 2 из них занимают высокие посты в районе. По данному факту направленно заявление в отдел полиции для принятия решения и возбуждения уголовного дела по ст. 256 УК РФ», – сообщает Рыбоохрана.
© «Вечерние ведомости»
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