В Свердловскую область придут сильные снегопады и метели. Дорожники выпустили предупреждение для водителей

15:51 | 19.12.2019

Фото: E1.RU

Пресс-служба Уралуправтодора выпустила предупреждение для автомобилистов Свердловской области из-за ожидающихся сильных метелей и снегопадов. «Просим водителей отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин, — говорится в обращении организации. — В целях безопасности советуем запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон».



На дороги Уралуправтодора выйдут 58 грейдеров, тракторов и погрузчиков для предотвращения гололедицы и снежного наката. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»