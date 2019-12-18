В Верхней Пышме огласили приговор экс-председателю думы Среднеуральска и ее дочери

15:26 | 19.12.2019

Фото: vp-8.ru

В Верхнепышминском городском суде огласили приговор экс-председателю думы Среднеуральска Наталье Коробицыной и ее дочери Анне. Женщины обвинялись по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).



Обе признаны виновными: первая – в мошенничестве с использованием служебного положения, вторая - в пособничестве в совершении мошенничества. Суд приговорил подсудимых к штрафам: 350 тысяч рублей – для Натальи Коробицыной, 250 тысяч рублей – для ее дочери Анны. Суд учел смягчающие обстоятельства: женщины не были ранее судимы, а также имеют положительные характеристики.



У осужденных есть 10 дней на обжалование приговора в вышестоящей инстанции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»