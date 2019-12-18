Сотрудники почты на Урале отравились неизвестным веществом, когда разбирали посылки

15:00 | 19.12.2019

Фото: kabinet-pochta.ru

В Нижнем Тагиле сотрудники почтового отделения на улице Окунева, 9 отравились неизвестным веществом. Инцидент произошёл 17 декабря, когда работники почты разбирали посылки.



Как сообщает пресс-служба уральского подразделения «Почты России», с сегодняшнего дня отделение возобновило работу в ограниченном режиме – выдают корреспонденцию и посылки. Экспертное заключение Роспотребнадзора о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения уже получено. Ожидается, что с 20 декабря офис начнет работать в штатном режиме.



На данный момент санитарные врачи устанавливают, какое вещество могло стать причиной отравления.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»