В Нижнем Тагиле трамваи будут работать всю новогоднюю ночь

14:37 | 19.12.2019

Фото: 34.ua

В ночь с 31 декабря на 1 января трамваи в Нижнем Тагиле будут работать до пяти часов утра, сообщает МУП «Тагильский трамвай». По новогоднему графику трамваи начнут ездить с восьми часов вечера 31 декабря, а после пяти часов утра 1 января дежурные вагоны сменят регулярные.



Дополнительные вагоны пустят по пяти маршрутам:



№ 3 (по кольцевой, по одному вагону в каждом направлении);

№ 9 (ВМЗ — Пр. Ленина — Тагилстрой, один вагон на линии);

№ 10 (УВЗ — Пихтовые горы, два вагона на линии);

№ 12 (Пихтовые горы — Ул. Островского, два вагона на линии);

№ 15 (Новая Кушва — ГГМ, два вагона на линии).



Отметим, что с 1 по 8 января трамваи будут работать с 5-6 часов утра по расписанию выходного дня. Стоимость проезда не изменится: 20 руб. полный тариф и 12 руб. — льготный.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»