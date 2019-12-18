Депутатов думы Екатеринбурга вновь собирают на заседание. В повестке вопрос, за которым пристально следит прокуратура

14:36 | 19.12.2019

В Екатеринбурге начало 2020 года для владельцев нестационарных объектов (НТО) может быть омрачено отсутствием Положения об условиях размещения НТО на городской территории. Это означает, что у администрации города будет отсутствовать право выставлять земельные участки для размещения киосков и ларьков на торги, что ставит их в подвешенное положение.



У мэрии и депутатов остается чуть больше недели, чтобы решить проблему, созданную заместителем Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимиром Боликовым.



Чтобы решить вопрос в оперативном порядке, на 20 декабря назначено внеочередное заседание комиссии по экономическому развитию, инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности гордумы. Без рассмотрения проекта на комиссии его нельзя выносить на думу. Однако есть риск, что на заседании комиссии не соберется необходимого кворума (в комиссии 4 члена, для кворума необходимо 3), так как большинство депутатов уже взяли отпуск и распланировали его, купив путевки. Но даже в случае кворума на комиссии, необходимо будет собрать его и на внеочередном заседании думы, которое могут назначить на 24 декабря.



«Отсутствие Положения о торгах грозит главе администрации Александру Высокинскому представлением от прокуратуры, хотя совершенно очевидно, что его просто подставили со всеми вытекающими последствиями, его подводят под административное правонарушение», – рассказал депутат городской думы Екатеринбурга, председатель комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности ЕГД Григорий Вихарев.



По информации одного из влиятельных депутатов ЕГД, вольно или невольно Высокинского подставил его профильный заместитель Владимир Боликов.



«Ситуация совершенно абсурдная. График заседаний комиссий и думы давно был утвержден, у городской администрации в лице Владимира Юрьевича Боликова было достаточно времени, чтобы в должные сроки внести поправки в пакет документов в комиссию на рассмотрение, чтобы все в плановом порядке рассмотреть и принять. Владимир Боликов уже 6 лет занимает должность профильного замглавы, поэтому его медлительность вызывает наводящие вопросы», – сообщил изданию статусный депутат.



Отметим, что генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка в ходе рабочего визита в Екатеринбург 22 ноября провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса из регионов Уральского федерального округа. В ходе заседания поднималась и тема прав предпринимателей, в том числе, владельцев НТО в Екатеринбурге. Учитывая пристальное внимание к этой теме со стороны надзорного ведомства, позиция Владимира Боликова действительно ставит в неудобное положение Александра Высокинского, который может стать жертвой медлительности своих подчиненных.

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