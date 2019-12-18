В Екатеринбурге задержали участника протестов в сквере у Театра драмы, чтобы вручить повестку на допрос

14:08 | 19.12.2019

Екатеринбургского активиста Айдара Исламова сразу по прилёту задержали в аэропорту Кольцово. Полицейские вручили ему повестку с вызовом на допрос. Об этом сам активист сообщил в своем телеграм-канале «Скверные посиделки».



«Только что прямо на трапе самолета меня встретили сотрудники полиции. Сразу они не сказали, для чего я им нужен. Посмотрели паспорт и не захотели его сразу возвращать. По пути в здание аэропорта сотрудник сказал, что это «за экстремизм», а когда я спросил разрешения, позвонить адвокату, сказал: «Звоните, пока есть возможность». Я, конечно, позвонил, поставил в известность. Оказалось, однако, что это мне так решили вручить повестку на допрос. Вот так у нас повестки вручают», – написал он.



Отметим, что Исламова задержали во время майских протестов в сквере на Октябрьской площади. Суд признал его виновным по статье 20.21 КоАП РФ («мелкое хулиганство») и назначил 10 суток ареста. Позже Свердловский облсуд сократил срок ареста до 5 суток. Исламов подал жалобу в Европейский суд по правам человека.



Напомним, что массовые протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади прошли в мае 2019 года, после того как застройщик поставил забор вокруг предполагаемой площадки под храм. Стихийные акции протеста продолжались четыре дня.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»