Свердловские борцы с «оборотнями в погонах» отметили 24 –летие со дня создания службы УСБ

13:48 | 19.12.2019

Начальник ОРЧ СБ свердловского ГУ МВД Валентин Зенков.

Накануне, 18 декабря, в Главном управлении МВД России по Свердловской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 24-летию со дня образования подразделений собственной безопасности в системе органов внутренних дел. В зале коллегии собрались действующие сотрудники и ветераны службы, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



«На протяжении всего времени существования УСБ стоит на страже законности. Преступность и коррупция бросают вызов нашему обществу и государству, мешая стабильному развитию страны», - сказал в своем выступлении начальник ОРЧ СБ полковник полиции Валентин Зенков.



«К большому сожалению, не все из тех, кто приходит работать в органы внутренних дел, становятся стражами порядка с большой буквы. Встречаются и откровенные предатели. Таких хоть и меньшинство, но они есть. Именно с ними и борются в рамках правового поля сотрудники УСБ. Ежегодно по материалам подразделения собственной безопасности наши коллеги из Следственного комитета возбуждают десятки уголовных дел, отправляя на тюремные нары так называемых «оборотней в погонах». Защита чести и достоинства в целом гарнизона и конкретных его сотрудников, подвергающихся за честную и принципиальную позицию по вопросам борьбы с преступностью клеветническим атакам - еще одна важная миссия сыщиков УСБ», - отметил полковник Горелых.



Наиболее отличившихся представителей УСБ наградили нагрудными знаками «300 лет Российской полиции» и почетными грамотами.

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