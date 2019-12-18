Прокуратура ЦВО назвала причину аварийной посадки Ан-12 в Кольцово

13:41 | 19.12.2019

Фото: E1.RU

Стала известна причина аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Кольцово. По предварительным данным, причиной посадки самолёта на брюхо мог стать невыход шасси, но детальная экспертиза показала, что виноват пилот.



«Значительный материальный ущерб не был причинен, уголовного наказания не будет, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны», — цитирует ТАСС военного прокурора Центрального военного округа генерал-лейтенанта юстиции Александра Антюфеева.



Напомним, что инцидент произошел утром 10 октября. На борту самолёта находилось 17 человек, включая членов экипажа. Никто не пострадал. Из-за случившегося аэропорт почти на шесть часов прекратил все взлетно-посадочные операции: было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены. Самолеты отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»