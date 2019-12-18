Под Первоуральском ликвидировали свалку древесных отходов

13:19 | 19.12.2019

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Вблизи села Слобода под Первоуральском ликвидировали несанкционированную свалку отходов обработки древесины, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.



С жалобами в адрес Минприроды обратились жители населенного пункта, после чего на месте была проведена выездная проверка, которая подтвердила наличие свалки и факт горения отходов.



Министерством с собственниками и арендатором данного земельного участка проведена профилактическая работа.



По итогам проведенных мероприятий свалка отходов ликвидирована, их сжигание прекращено. Земельный участок приведен в надлежащее состояние.

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