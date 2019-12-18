Под Каменском-Уральским школу и детсад закрыли на карантин из-за неизвестной болезни

13:13 | 19.12.2019

Фото: susanin.news

Дети поселка Мартюш и села Брод под Каменском-Уральским уже неделю сидят дома из-за неизвестной болезни. Школа на 400 мест и детсад на 100 мест закрыты на карантин.



Как сообщают в администрации Каменского района, суммарно 28 детей из бродовской школы и мартюшевского детсада находятся на амбулаторном лечении. Диагноз заболевших пока установить не удалось, однако совещания по данному вопросу в Роспотребнадзоре проводятся ежедневно.



Родители больных детей отмечают, что в райбольнице предполагают ротовирусную инфекцию, однако они сами беспокоятся, что заболевание может быть куда серьезнее.



«Вечерние ведомости» следит за развитием событий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»