Экс-глава транспортного комитета Екатеринбурга обвиняется в коррупции

12:36 | 19.12.2019

Фото: eanews.ru

В СКР и ФСБ Свердловской области направлено заявление о коррупции на экс-главу транспортного комитета Екатеринбурга Игоря Федотова.



Как сообщает ЕАН, документ в ведомства подала компания «Лекс-Авто», которой не удалось в свое время заключить контракт с горадминистрацией на обслуживание нескольких маршрутов. Эти маршруты были отданы компании «Авто-Ном», которая, по заявлению «Лекс-Авто», имеет коррупционные связи с сотрудниками транспортного комитета.



В качестве аргумента для СКР и УФСБ обвинитель планирует привести подтвержденный Семнадцатым арбитражным апелляционным судом факт незаконного устранения от заключения договора горадминистрацией.



«Лекс-Авто» просит провести проверку и привлечь виновных в коррупции и нарушении закона о контрактной системе. По данным обвинителя, Игорь Федотов действовал совместно с начальником отдела правового и экономического обеспечения транспортного комитета Георгием Симоновым. Отметим, Симонов давал правовую оценку действиям администрации Екатеринбурга.



Напомним, в прошлом году «Лекс-Авто» выиграл конкурс на обслуживание маршрутов №№4, 08, 33 и 018. Несмотря на это, горадминистрация заключила договор с «Авто-Номом», занявшим второе место. Несостыковки начались с протокола оценки заявок, который чиновники выслали лишь после вмешательства антимонопольной службы. Затем администрация отказалась подписывать договор из-за ошибок в договоре – в приложении к документу были указаны не госномера автобусов, а идентификационные номера без копий паспортов.



В ответ на это перевозчик подал в суд, в результате чего и прокуратура, и суд согласились с позицией обвинителя. Сейчас компания намерена не только вызвать резонанс со стороны правоохранительных органов, но и получить денежную компенсацию за траты, связанные со срывом контракта.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»