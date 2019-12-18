В Режевском городском округе сгорел дом сторожа

11:59 | 19.12.2019

Фото: ruzaria.ru

Сегодня ночью на 55 км Режевского тракта в садовом товариществе сгорел дом сторожа. Площадь горения составила 36 квадратных метров.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, диспетчеры зафиксировали вызов в 03:51 по местному времени. На место происшествия незамедлительно выехали четыре спасателя на двух спецмашинах.



К 04:29 горение было ликвидировано, разбор сгоревших конструкций завершены. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»